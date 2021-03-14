Русский
$ 27,75
33,17
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Вантажівка зім'яла три легковики на зустрічній, серед постраждалих діти (фото)

14 березня, 04:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водій вантажівки в Харківській області не впорався з керуванням

У Харківській області на трасі вантажівка виїхала на зустрічну смугу, спровокувавши зіткнення з трьома легковими автомобілями, внаслідок ДТП постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За попередніми даними, 50-річний водій вантажівки "МАН" не впорався з керуванням і виїхавши на смугу зустрічного руху практично зім'яв автомобілі ВАЗ-110 Volkswagen Jetta і Ford.

Реклама

"У результаті дорожньо-транспортної пригоди з травмами різного ступеня тяжкості в лікарню були доставлені 64-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-110 і 33-річна водій Volkswagen Jetta з двома малолітніми дітьми", – уточнили в поліції.

В тренді
Скандал в Дніпрі: що відомо про бійку журналістів у суді

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, у результаті загинули дві людини.

Реклама

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП діти вантажівка Харківська область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Шкільний скандал у Харкові: зустріч з АТОвцями закінчилась звинуваченнями у фашизмі
Шкільний скандал у Харкові: зустріч з АТОвцями закінчилась звинуваченнями у фашизміХарків
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світіУкраїна
Мовний скандал у Харківській облраді: депутата вигнали з фракції
Мовний скандал у Харківській облраді: депутата вигнали з фракціїХарків
"Пообіцяв комусь": Фукс розповів про плани Добкіна створити "ХНР"Влада
Міняємо Словаччину на Крим: у Харкові біля словацького консульства з'явилося політичне графіті
Міняємо Словаччину на Крим: у Харкові біля словацького консульства з'явилося політичне графітіХарків
"У нас були гастролери з Росії, даю 200%": Добкін про спробу захоплення ХарковаВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти