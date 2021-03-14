Вантажівка зім'яла три легковики на зустрічній, серед постраждалих діти (фото)

Водій вантажівки в Харківській області не впорався з керуванням

У Харківській області на трасі вантажівка виїхала на зустрічну смугу, спровокувавши зіткнення з трьома легковими автомобілями, внаслідок ДТП постраждали чотири людини, зокрема двоє дітей.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

За попередніми даними, 50-річний водій вантажівки "МАН" не впорався з керуванням і виїхавши на смугу зустрічного руху практично зім'яв автомобілі ВАЗ-110 Volkswagen Jetta і Ford.

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"У результаті дорожньо-транспортної пригоди з травмами різного ступеня тяжкості в лікарню були доставлені 64-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-110 і 33-річна водій Volkswagen Jetta з двома малолітніми дітьми", – уточнили в поліції.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, у результаті загинули дві людини.

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Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

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