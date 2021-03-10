У Харкові зіткнулися шість авто: є постраждалий (відео)

У Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася масштабна ДТП – зіткнулися шість машин. У результаті одного водія госпіталізували.

Реклама

Про це повідомила прессекретар патрульної поліції Харківської області Ангеліна Діська, пише "Суспільне".

За даними правоохоронців, зіткнулися Chevrolet, Nissan, Mazda, Lexus, Daewoo і Chevrolet. Постраждав водій Lexus, його відвезли в лікарню.

На місці події працюють поліцейські, рух транспорту частково обмежено.

В тренді На Донбасі бойовики підтягують сили: тривожні дані розвідки з передової

Нагадаємо, раніше в Харківській області відбулося серйозне ДТП за участю мікроавтобуса.

Реклама

Також повідомлялося, що у Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді дизельний потяг врізався у легковий автомобіль ВАЗ-2106.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама