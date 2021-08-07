Харків накрила крижана буря: фото і відео великого граду

Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі шмитки льоду, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

До Харкова заглянула зима. Колаж "Сьогодні"

Поки на трасі Одеса-Миколаїв милувалися серпневим снігом, Харків накрила крижана буря – місто "атакував" сильний дощ із градом.

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Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.

"Рясний град наробив лиха сьогодні вранці у районі Північної Салтівки (Харків) та Великої Данилівки. Пошкоджені рослини", – йдеться в повідомленні.

Харків присипало. Фото: kharkivlife/instagram

Синоптики пояснили, що потужні грози та крупний град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії. Надходження нестійкої та вологої повітряної маси з півдня сприяло розвитку купчасто-дощових хмар та градових осередків по всій території області.

Харків'яни шоковані від погоди. Фото: kharkivlife/instagram

Жителі міста дуже здивувалися, що зима якось рано прийшла в місто.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", синоптики оголосили штормове попередження в декількох областях країни. Причому негода вируватиме не завтра вдень, а найближчої ночі.

А днями негода знову наробила біди в Україні. Сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, крижані кулі сипалися з неба в селі Кучурган, а вітер в регіоні досягав 20 метрів на секунду. Дощ був настільки сильний, що місцями на трасі не було видно дороги. А на Миколаївщині шквальний вітер зривав дахи з будинків.

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