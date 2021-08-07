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На трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг – на дорогах утворилися затори (відео)

7 серпня 2021 17:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На трасі через негоду повалені багато дерев

Опади були короткочасними і швидко розтанули / Фото: колаж "Сьогодні"

Опади були короткочасними і швидко розтанули / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 7 серпня, на півдні України випав сніг. Його помітили водії на трасі Одеса-Миколаїв.

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Про це повідомляє 048.ua.

Спочатку там пройшла злива, а потім випав град і сніг, який швидко розтанув. На відео з місця видно, що узбіччя дороги "побіліли".

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Крім того, на трасі повалені багато дерев. А автомобілі, через погіршення погодних умов, стояли в пробках.

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Також, в Миколаєві пройшла сильна злива. На узбіччях трас фіксували дрібний град, схожий на сніг.

Раніше ми повідомляли, що 1 червня українські Карпати засипало снігом. Температура в горах опустилася до 1 градуса морозу.

Нагадаємо, що 14 червня, у високогір'ї Карпат знову засніжило. Температура в горах опустилася до 0 градусів.

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