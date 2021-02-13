Харків уже готовий до вакцинації, не вистачає тільки вакцини – в.о. мера Ігор Терехов

Бюджет Харкова не переживе ще одного локдауну

На сьогодні в Харкові вже відкрили 34 пункти вакцинації і триває підготовка медичного персоналу, який робитиме щеплення.

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Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов в ефірі програми "Свобода слова" Савіка Шустера.

"Усі ті заходи, які були призначені для нас, ми виконали", – підкреслив він.

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Для того щоб вакцинація розпочалася, не вистачає тільки самої вакцини, на постачання якої очікують уже наступного тижня.

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"Головне – отримати вакцину і донести людям, що потрібно вакцинуватися", – сказав Терехов.

Для успіху всієї кампанії вакцинації необхідно проводити із громадянами активну просвітницьку роботу, вважає він

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"Ковід сьогодні заліз у кожну кишеню, у кишеню кожної сім'ї, у кишеню бюджету кожного міста, зокрема і Харкова. І ми дуже чітко маємо пояснити людям, що ще одного локдауну, ще одного карантину ні бюджет міста, ні сім'ї не переживе", – зауважив Ігор Терехов.

За його словами, навіть серед медиків кількість противників вакцинації доходить до 30%.

"Я впевнений, що нас мають почути і Офіс Президента, і МОЗ і дати чіткі меседжі суспільству, що потрібно вакцинуватися. Потрібно вакцинуватися заради здоров'я людей, потрібно вакцинуватися, щоб люди вижили", – сказав Терехов за підсумками дискусії в Савіка Шустера.

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Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови, за яких в Україні вводитимуть жорсткі обмеження "червоної" зони в межах адаптивного карантину.

Крім того, позачергові вибори міського голови Харкова, найімовірніше, пройдуть восени 2021 року, в останню неділю жовтня.

На початок літа Україна отримає десять мільйонів доз вакцин від COVID-19. Перехворілий на коронавірус Володимир Зеленський заявив, що готовий зробити щеплення, щоб подати приклад українцям:

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