Харьков уже готов к вакцинации, не хватает только вакцины – и.о. мэра Игорь Терехов

Бюджет Харькова не переживет еще одного локдауна

На сегодня в Харькове уже открыто 34 пункта вакцинации и проходит подготовка медицинского персонала, который будет делать прививки.

Реклама

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Все те мероприятия, которые были обозначены для нас, мы выполнили", – подчеркнул он.

Читайте также: В Кабмине обеспокоены вспышкой COVID-19 в Ивано-Франковской области

Для того чтобы вакцинация началась, не хватает только самой вакцины, первые поставки которой ожидаются уже на следующей неделе.

Реклама

"Главное – получить вакцину и донести людям, что нужно вакцинироваться", – сказал Терехов.

Для успеха всей кампании вакцинации необходимо проводить с гражданами активную просветительскую работу, считает он.

"Ковид сегодня залез в каждый карман, в карман каждой семьи, в карман бюджета каждого города, в том числе и Харькова. И мы очень четко должны разъяснить людям, что еще одного локдауна, еще одного карантина ни бюджет города, ни семьи не переживет", – подчеркнул Игорь Терехов.

По его словам, даже среди медиков количество противников вакцинации доходит до 30%.

"Я уверен, что нас должны услышать и Офис Президента, и Минздрав и дать четкие месседжи обществу, что нужно вакцинироваться. Нужно вакцинироваться ради здоровья людей, нужно вакцинироваться, чтобы люди выжили", – сказал Терехов по итогам дискуссии у Савика Шустера.

Реклама

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия, при которых в Украине будут вводиться жесткие ограничения "красной" зоны в рамках адаптивного карантина.

Кроме того, внеочередные выборы городского головы Харькова, скорее всего, пройдут осенью 2021 года, в последнее воскресенье октября.

К началу лета Украина получит десять миллионов доз вакцин от COVID-19. Переболевший коронавирусом Владимир Зеленский заявил, что готов привиться, чтобы подать пример украинцам:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама