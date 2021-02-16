Харків'янам зарахують січневу переплату за тепло – доручення Терехова

У квитанції за січень закралася помилка, але її вже усувають

В.о. мера Ігор Терехов доручив керівництву КП "Харківські теплові мережі" (ХТС) розібратися в ситуації, яка склалася з нерівномірними сумами харків'ян за тепло, спожите у грудні та січні. Про такі випадки Терехову стало відомо на зустрічах з харків'янами.

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Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

"Він поставив перед нами завдання розібратися, чому в квитанціях за січень, які зараз розсилає "Мегабанк", сума разюче відрізняється від грудневої. Виявилося, що, коли ХТС робили контрольні зчитування на приладах обліку в грудні і січні, був порушений календарний місяць. Вийшло, що за грудень було зазначено менше днів у квитанції, а за січень – більше", – розповів генеральний директор КП "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко.

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За словами Скопенко, після виявлення помилки було прийнято рішення виправити квитанції. Нові платіжки розішлють харків'янам вже цього тижня. Тим же, хто встиг заплатити підвищену суму, різницю врахують у наступному періоді.

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Генеральний директор КП "Харківські теплові мережі" нагадав також про рішення в.о. мера не підвищувати тарифи на тепло:

"Ще раз звертаю увагу, що, як і говорив Ігор Терехов, тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватись не будуть".

Нагадаємо, місяць тому Ігор Терехов повідомив про те, що в поточному опалювальному сезоні в Харкові продовжать діяти тарифи 2018 року.

Важливо пам'ятати, що українці отримають платіжки з новими тарифами на газ тільки в березні , Так як гранична ціна газу 6,99 грн за кубометр встановлена з 1 лютого. А платіжки, які приходять в лютому – це рахунки за січень.

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