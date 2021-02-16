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Харьковчанам засчитают январскую переплату за тепло – поручение Терехова

16 февраля, 11:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В квитанции за январь закралась ошибка, но ее уже устраняют

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов поручил руководству КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) разобраться в ситуации, которая сложилась с неравномерными суммами харьковчан за тепло, потребленное в декабре и январе. О таких случаях Терехову стало известно на встречах с харьковчанами.

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Об этом сообщает сайт Харьковского горсовета.

"Он поставил перед нами задачу разобраться, почему в квитанциях за январь, которые сейчас рассылает "Мегабанк", сумма разительно отличается от декабрьской. Оказалось, что, когда ХТС делали контрольные съемы на приборах учета в декабре и январе, был нарушен календарный месяц. Получилось, что за декабрь было указано меньше дней в квитанции, а за январь – больше", – рассказал генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко.

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По словам Скопенко, после обнаружения ошибки было принято решение исправить квитанции. Новые платежки разошлют харьковчанам уже на этой неделе. Тем же, кто успел заплатить повышенную сумму, разницу учтут в следующем периоде.

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Генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" напомнил также о решении и.о. мэра не повышать тарифы на тепло:

"Еще раз обращаю внимание, что, как и говорил Игорь Терехов, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут".

Напомним, месяц назад Игорь Терехов сообщил о том, что в текущем отопительном сезоне в Харькове продолжат действовать тарифы 2018 года.

Важно помнить, что украинцы получат платежки с новыми тарифами на газ только в марте, так как предельная цена газа 6,99 грн за кубометр установлена с 1 февраля. А платежки, которые приходят в феврале, – это счета за январь.

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газ тарифы отопление коммуналка тепло квитанции Игорь Терехов
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