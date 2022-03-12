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Хотіли підірвати військові та цивільні об'єкти: у Харкові затримали диверсантів (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 15:08
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У диверсантів знайшли вибухівку та зброю, які у них вилучили під час затримання
Диверсантів затримали сьогодні, 12 березня / Колаж "Сьогодні"
Диверсантів затримали сьогодні, 12 березня / Колаж "Сьогодні"

В Харковізатримали диверсантів, які планували підірвати військові та цивільні об'єкти. У них виявили зброю та вибухівку.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Диверсантів затримали, а також перевірили всі речі, які вони мали.

У Харкові затримали диверсантів Фото: Держприкордонслужба.
У Харкові затримали диверсантів Фото: Держприкордонслужба.

У Харкові затримали диверсантів Фото: Держприкордонслужба.
У Харкові затримали диверсантів Фото: Держприкордонслужба.

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Ворогу Харків не по зубах: ЗСУ впевнено тримають оборону міста

Ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

"Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані "зелені коридори". Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим потраплянням ворог влучив в Оскольський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати ворогом в інтернаті перебували 330 осіб! З них малорухомих – 50, пересуваються на візках 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється", – написав голова ОДА Олег Синєгубов.

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