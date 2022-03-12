Хотели подорвать военные и гражданские объекты: в Харькове задержали диверсантов (фото)

У диверсантов нашли взрывчатку и оружие, которые у них изъяли при задержании

Диверсантов задержали сегодня, 12 марта / Коллаж "Сегодня"

В Харькове задержали диверсантов, которые планировали подорвать военные и гражданские объекты. В них обнаружили оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Диверсантов задержали, а также проверили все вещи, которые у них были.

В Харькове задержали диверсантов. Фото: Госпогранслужба.

В Харькове задержали диверсантов. Фото: Госпогранслужба.

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Врагу Харьков не по зубам: ВСУ уверенно держат оборону города

Враг из-за крепкой обороны ВСУ не может взять Харьков. Оккупант хотел захватить город за 2 дня, но мощное сопротивление и на передовой, и в тылу не дало этого сделать.

"Наиболее критической точкой остается Изюм. Сегодня снова запланированы "зеленые коридоры". Оккупант снова совершил жестокую атаку на мирных жителей. После военного преступления в Мариуполе сегодня прямым попаданием враг попал в Оскольский психоневрологический интернат. Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находились 330 человек! Из них малоподвижных – 50, передвигаются на тележках 10 подопечных. Число пострадавших устанавливается", – написал глава ОГА Олег Синегубов.

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