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Вимагали пропустити техніку на Харків: мер Ізюма відмовився виконати вимогу окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 березня, 00:23
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Ворог почав обстрілювати Ізюм після того, як мер відмовив йому
На мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова/Фото: колаж: "Сьогодні"
На мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мер Ізюма відмовився виконати ультиматум російських окупантів, які вимагали безперешкодно пропустити їх техніку на Харків. Тоді вороги почали обстрілювати місто та майже його знищили.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Деталі

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова. Однак міський голова і місцеві жителі відмовилися виконати цю вимогу загарбників

"Ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам в просуванні по Україні", — зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що після цього загарбники почали інтенсивно обстрілювати Ізюм. Потім вони ще раз висунули ультиматум місцевій владі з тією ж вимогою, але отримали відмову і відразу почали знищувати місто.

Ситуація в Україні 10 березня

Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці.

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  • На Чернігівському напрямку підрозділ оперативного командування "Північ" знищив дивізіон російських комплексів "Іскандер-М". Про це повідомило ОК "Північ" у Facebook.
  • У тимчасово окупованому Криму різко злетіли темпи продажу житла, а окупанти екстрено вивезли із півострова сім'ї працівників ФСБ.
  • Тепер кожен українець може повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворожих військ та техніки через чатбот "єВорог", повідомила Держприкордонслужба України.
  • Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації людей, і для доставки гуманітарного вантажу, цитує "Укрінформ" міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

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