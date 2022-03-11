Вимагали пропустити техніку на Харків: мер Ізюма відмовився виконати вимогу окупантів

Ворог почав обстрілювати Ізюм після того, як мер відмовив йому

На мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мер Ізюма відмовився виконати ультиматум російських окупантів, які вимагали безперешкодно пропустити їх техніку на Харків. Тоді вороги почали обстрілювати місто та майже його знищили.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на мера Ізюма виходили представники окупантів з пропозицією відкрити мости для безперешкодного просування їх техніки в бік Харкова. Однак міський голова і місцеві жителі відмовилися виконати цю вимогу загарбників

"Ні, це українське місто, і вони не будуть допомагати і сприяти окупантам в просуванні по Україні", — зазначив Синєгубов.

Він наголосив, що після цього загарбники почали інтенсивно обстрілювати Ізюм. Потім вони ще раз висунули ультиматум місцевій владі з тією ж вимогою, але отримали відмову і відразу почали знищувати місто.

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