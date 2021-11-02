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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Хотіли заволодіти квартирою. У Харкові зловмисники планували отруїти чоловіка

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
2 листопада, 19:25
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Зловмисників затримали під час проведення поліцейської спецоперації
Поліцейські попередили замовне вбивство
Поліцейські попередили замовне вбивство / Фото: Колаж: Сьогодні

Харків'янин замовив убивство 64-річного власника квартири, на яку було оформлено договір довічного утримання.

Про це пише пресслужба поліції.

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Поліція встановила, що розправитися з чоловіком та заволодіти його квартирою вирішив рідний брат доглядальниці. Він знайшов людину, яка погодилася вчинити вбивство. Вони планували отруїти його під час спільного застілля.

Правоохоронці затримали зловмисників. Їм повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Обом чоловікам загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Фото: Анна Бровко
Фото: Анна Бровко

Фото: Анна Бровко
Фото: Анна Бровко

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Київський районний суд Харкова обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.

Фото: Анна Бровко
Фото: Анна Бровко

Фото: Анна Бровко
Фото: Анна Бровко

Колектори тероризували вчителів Київщини

Як стало відомо, поліція викрила у Дніпрі колекторський центр, який тривалий час загрожував вчителям Броварів.

Так, учительський колектив Броварської школи звернувся до Міністерства внутрішніх справ стосовно регулярних принизливих погроз з боку колекторів.

Здирники тиснули на педагогів, вимагаючи сплати боргів, зокрема вже погашених.

Дійшло навіть до того, що зловмисники вдалися до найбрудніших погроз – розмістили фейкові порнографічні матеріали у соцмережах. Одна з постраждалих вчителів не витримала тиску та звільнилася.

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо збуту порнографії та примусу до виконання цивільно-правових зобов'язань.

Наразі у колекторському центрі тривають обшуки, вилучено близько 40 одиниць техніки та комп'ютерного обладнання.

Встановлено, що у цьому закладі працювало понад 30 операторів, які дзвонили боржникам.

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