Хотели завладеть квартирой. В Харькове злоумышленники планировали отравить мужчину

Злоумышленников задержали во время проведения полицейской спецоперации

Полицейские предупредили заказное убийство / Фото: Коллаж: Сегодня

Харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Полиция установила, что расправиться с мужчиной и завладеть его квартирой решил родной брат сиделки. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали отравить его во время совместного застолья.

Правоохранители задержали злоумышленников. Им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Обоим мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Фото: Анна Бровко

Фото: Анна Бровко

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Киевский районный суд Харькова избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.

Фото: Анна Бровко

Фото: Анна Бровко

Коллекторы терроризировали учителей Киевской области

Как стало известно, полиция разоблачила в Днепре коллекторский центр, который длительное время угрожал учителям Броваров.

Так, учительский коллектив Броварской школы обратился в Министерство внутренних дел по поводу регулярных унизительных угроз со стороны коллекторов.

Вымогатели давили на педагогов, требуя уплаты долгов, в том числе уже погашенных.

Дошло даже до того, что злоумышленники прибегли к самым грязным угрозам – разместили фейковые порнографические материалы в соцсетях. Одна из пострадавших учителей не выдержала давления и уволилась.

Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по сбыту порнографии и принуждению к исполнению гражданско-правовых обязательств.

Сейчас в коллекторском центре продолжаются обыски, изъято около 40 единиц техники и компьютерного оборудования.

Установлено, что в данном заведении работали более 30 операторов, совершавших звонки должникам.

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