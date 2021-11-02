Хотели завладеть квартирой. В Харькове злоумышленники планировали отравить мужчину

Харьковчанин заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Полиция установила, что расправиться с мужчиной и завладеть его квартирой решил родной брат сиделки. Он нашел человека, который согласился совершить убийство. Они планировали отравить его во время совместного застолья.
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Правоохранители задержали злоумышленников. Им сообщили о подозрении в совершении преступления.
Обоим мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Киевский районный суд Харькова избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога.
Коллекторы терроризировали учителей Киевской области
Как стало известно, полиция разоблачила в Днепре коллекторский центр, который длительное время угрожал учителям Броваров.
Так, учительский коллектив Броварской школы обратился в Министерство внутренних дел по поводу регулярных унизительных угроз со стороны коллекторов.
Вымогатели давили на педагогов, требуя уплаты долгов, в том числе уже погашенных.
Дошло даже до того, что злоумышленники прибегли к самым грязным угрозам – разместили фейковые порнографические материалы в соцсетях. Одна из пострадавших учителей не выдержала давления и уволилась.
Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по сбыту порнографии и принуждению к исполнению гражданско-правовых обязательств.
Сейчас в коллекторском центре продолжаются обыски, изъято около 40 единиц техники и компьютерного оборудования.
Установлено, что в данном заведении работали более 30 операторов, совершавших звонки должникам.