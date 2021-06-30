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Зіпсували піджак Brioni за 60 тисяч: у Харкові депутата облили сечею (відео)

30 червня 2021 10:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Родзинському помстилися за те, що він нібито обманював інвалідів і його діяльність нібито призвела до смерті людини

У Харкові біля будівлі облдержадміністрації невідомий облив сечею депутата міськради Анатолія Родзинського. Відповідне відео опубліковано в YouTube.

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Автор ролика стверджує, що депутату помстилися за "схему обману інвалідів": Родзинський "кидав" бізнесменів і інвалідів, а його діяльність нібито призвела до смерті людини.

На відео можна побачити, як активіст підбіг до депутата і облив його рідиною зі стаканчика. У підписі до ролика вказується, що це була сеча.

Сам Родзинський повідомив у Facebook, що на нього напав представник організації "Традиції і порядок".

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"Попсували мій піджак Brioni. Облили якоюсь їдкою жовтою рідиною ... Замовникам цих "хлопчиків" я можу сказати, що на мене такі методи не діють. Мене палили, підривали, били, різали ... Пофіг. Я продовжую робити те, що вважаю правильним. "Хлопчикам" можу сказати, що за те, в чому ви берете участь за 100-200 грн, вам світить до 4 років в'язниці або 5 років колонії, бо це хуліганство в групі осіб з нанесенням матеріальних збитків у 60 тис грн", – написав депутат.

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Дорогий піджак Родзинського. Фото: facebook.com/anatoliy.rodzinskiy

В організації "Традиція і порядок", яку депутат запідозрив у причетності до інциденту, заявили Newsroom, що не мають до цього відношення.

"Наша діяльність проти нього – частина боротьби з шахраями. Ми вже обіцяли, що він буде пандусом, і по ньому будуть їздити ті інваліди, яких він свого часу обдурив на величезні гроші ... Саме ці дії могли зробити ошукані Родзинським люди", – заявили в русі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 29 червня в їдальні Верховної Ради побилися "слуги народу" Тищенко та Куницький.

Крім того, в партії відреагували на п'яну їзду "слуги народу" Ігоря Васильківського в Одесі.

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