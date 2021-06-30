Испортили пиджак Brioni за 60 тысяч: в Харькове депутата облили мочой (видео)

Родзинскому отомстили за то, что он якобы обманывал инвалидов и его деятельность якобы привела к смерти человека

В Харькове у здания облгосадминистрации неизвестный облил мочой депутата горсовета Анатолия Родзинского. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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Автор ролика утверждает, что депутату отомстили за "схему обмана инвалидов": Родзинский "кидал" бизнесменов и инвалидов, а его деятельность якобы привела к смерти человека

На видео можно увидеть, как активист подбежал к депутату и облил его жидкостью из стаканчика. В подписи к ролику указывается, что это была моча.

Сам Родзинский сообщил в Facebook, что на него напал представитель организации "Традиции и порядок".

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"Попортили мой пиджак Brioni. Облили какой-то едкой желтой жидкостью … Заказчикам этих "мальчиков" я могу сказать, что на меня такие методы не действуют. Меня жгли, взрывали, били, резали… Пофиг. Я продолжаю делать то, что считаю правильным. "Мальчикам" могу сказать, что за то, в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам светит до 4 лет тюрьмы или 5 лет колонии, ибо это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тыс грн", – написал депутат.

Дорогой пиджак Родзинского. Фото: facebook.com/anatoliy.rodzinskiy

В организации "Традиция и порядок", которую депутат заподозрил в причастности к инциденту, заявили Newsroom, что не имеют к этому отношения.

"Наша деятельность против него – часть борьбы с мошенниками. Мы уже обещали, что он будет пандусом, и по нему будут ездить те инвалиды, которых он в свое время обманул на огромные деньги … Конкретно эти действия могли совершить обманутые Родзинским люди", – заявили в движении.

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