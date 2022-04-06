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Окупанти бомбили вольєри хижаків у Харкові – тварин евакуйовують під обстрілами

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6 квітня, 15:20
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Працівники екопарку боялися, що хижаків доведеться присипляти, адже на волі вони небезпечні для людей – після розголосу в Мережі знайшлося багато волонтерів та охочих врятувати тварин
Тварин вивозять із екопарку
Тварин вивозять із екопарку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові з екопарку почали евакуювати тварин через постійні обстріли з боку окупантів. Засновник парку Олександр Фельдман заявив, що головне завдання зараз – вивезти всіх хижаків. Якщо військові РФ пошкодять їхні клітки, налякані леви, тигри та пантери опиняться на волі й можуть зашкодити людям.

Про це Фельдман написав у Facebook.

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Тварин готувалися приспати

За словами директора екопарку, російські військові практично знищили територію та споруди. Снаряди прилітали прямо біля кліток хижаків.

"Їхні вольєри поки ще дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл – і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі й піти у бік Харкова або в прилеглі селища", – написав Фельдман 5 квітня.

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Працівники парку просили про допомогу громадськість та іноземних колег, але заявили, що дорослих хижаків доведеться присипляти, якщо їх все ж таки не зможуть евакуювати у безпечне місце.

Як рятують хижаків

Після того як про проблему з тваринами заговорили в Мережі, знайшлося багато охочих допомогти як серед українців, так і іноземців.

"Свою допомогу запропонувала велика кількість харків'ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст і країн – усіх просто неможливо перерахувати. До нас уже їде транспорт, їдуть необхідні клітки, їдуть люди, які не бояться вивозити тварин із зони, що обстрілюється, наших вихованців готові приймати у багатьох місцях", – написав Фельдман вже увечері 5 квітня.

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Він додав, що тварин цього ж дня почали вивозити з парку, попри постійні обстріли.

Сьогодні, 6 квітня, на територію екопарку змогли потрапити достатньо працівників, які продовжили евакуацію. Вже забрали таких хижаків:

  • три леви та дві левиці;
  • ягуар;
  • пантери.

Також волонтери змогли забрати й журавлів.

"Паралельно з порятунком великих хижаків вдалося забрати, зокрема, журавлів. Сьогодні зусилля з порятунку наших тварин не просто продовжаться, а й, сподіваємося, подвояться і потрояться. Багато що залежить від ситуації в районі екопарку", – написала пресслужба екопарку.

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