Через батька? У Харкові донька кримінального авторитета наклала на себе руки

У Харкові наклала на себе руки 33-річна дочка кримінального авторитета Михайла Гончаренка на прізвисько "Гончарик", якого напередодні затримали правоохоронці.
Про це сайту "Сьогодні" повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
У пресслужбі уточнили, що 29 січня жінка випала із вікна 5 поверху та загинула. Поліцейські зараз перевіряють версію про те, що самогубство сталося на ґрунті депресії.
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"Очевидних ознак насильницької смерті на тілі не було виявлено. Ведеться розслідування", – сказала речниця поліції.
Сто відомо про батька жінки?
Своєю чергою джерела в правоохоронних органах розповіли "Сьогодні", що жінка була дочкою місцевого кримінального авторитет а на прізвисько "Гончар ик". Наразі він заарештований за підозрою у "вибиванні" неіснуючого боргу. Він вимагав у керівника місцевої компанії 250 тис. доларів, погрожуючи фізичною розправою.
Як уточнює Newsroom, 17 січня батька загиблої затримали під час передачі 150 тисяч доларів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом вимагання. Затриманому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 19 січня його помістили під варту.
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