Друга трагедія протягом дня. У Чернівцях підліток наклав на себе руки

На цей момент причина самогубства поки що невідома

Підлітка знайшли вчора, 20 грудня / Колаж "Сьогодні"

У Чернівцях повісився 14-річний парубок.Наклав на себе руки підліток вдома вчора, 20 грудня. Поліцейські з'ясовують обставини та причини його вчинку.

Про це повідомляє поліція головного управління Нацполіції у Чернівецькій області, пише сайт "Молодий буковинець".

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Як повідомили сайту "Сьогодні" в поліції, до цієї нагоди не причетні "групи смерті".

"До поліції надійшло повідомлення, що вдома було знайдено повішеним 14-річний хлопчика. У слідства є підстави вважати, що сталося самогубство. Мова про те, що до цього мають відношення "групи смерті" – ні", – повідомила спікер поліції Чернівецької області Тетяна Андрійчук.

За даними поліції, причина самогубства з'ясовується. Відомості вже внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією п.1 ст. 115 ККУ з додатковою відміткою "самовбивство". Наразі поліцейські з'ясовують обставини та причини, що спонукали померлого до вчинення таких дій", – повідомили у Нацполіції.

Що робити, якщо помітили схильність до суїциду у близьких?

Якщо близька людина має схильність до суїциду, то найкраще, що можна зробити, – допомогти їй отримати кваліфіковану допомогу від фахівців.

У процесі спілкування слідує:

не панікувати;

бути відкритими, давати розуміти людині, що вона цінна вам;

виявляти підтримку та розуміння;

не знецінювати особу та її переживань;

уникати споживання алкоголю та інших психоактивних речовин;

давати зрозуміти, що з кризового стану/важких переживань є вихід;

не тиснути, а у дбайливій формі пропонувати допомогти особі отримати допомогу.

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