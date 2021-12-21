Знову "групи смерті"? У Миколаєві повісилася 13-річна школярка – ми дізналися причину

У момент самогубства дівчинка була одна вдома

Інцидент стався 20 грудня / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві у квартирі багатоповерхового житлового будинку знайшли мертвою 13-річну школярку. Дівчинка повісиласяучора, 20 грудня, через внутрішньосімейні переживання.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Миколаївської області.

Зважилася на самогубство

Школярка була одна вдома.

"Було знайдено мертвою 13-річну дівчинку. Встановлено, що в момент самогубства вона була одна вдома. На такий крок зважилася через внутрішньосімейні переживання", – стверджують у поліції.

Чи замішані тут "групи смерті"?

Правоохоронці додають, що сім'я дитини була благополучною.

"За попередньою інформацією, дівчинка не була учасницею так званих "груп смерті"", – повідомила речник поліції Миколаївської області Інна Парфьонова.

Статистика дитячих суїцидів зростає

В Україні зафіксували 154 випадків підліткових самогубств. Причини та обставини самогубств у кожному разі різні:

сварки з батьками,

доведення дітей до самогубства через соцмережі,

буллінг – знущання та цькування з боку однокласників чи інших учасників освітнього процесу,

нерозділене кохання,

розлучення батьків.

Раніше ми писали: