До Нового року готові! У Харкові зібрали головну ялинку (фото, відео)

Навколо красуні також встановили металеві конструкції

У Харкові готуються до Нового 2022 року. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, у Харкові зібрали головну ялинку. Місце зведення обнесли металевим парканом.

Про це повідомив фотограф Василь Голосний на своїй сторінці у Facebook.

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Ялинку вже поставили

Як стало відомо, у Харкові вже встановили та зібрали головну ялинку міста. Красуня штучна і має металеві конструкції та декор.

Місце зведення ялинки обнесли металевим парканом.

Навколо головної ялинки також встановили металеві конструкції.

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У Харкові зібрали ялинку. Фото: Faacebook/Василь Голосний

Головна ялинка у Харкові. Фото: Facebook/Василь Голосний

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У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни

У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.

Робітники вивантажили конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.

До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

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