Як виглядав будинок престарілих у Харкові до пожежі: відео та фото

Адміністрація нелегального будинку престарілих, де сьогодні сталася смертельна для 15 осіб пожежа, вже видалила сайт установи. Але в соцмережах все ще залишилася їх сторінка. Там можна побачити, як виглядав будинок до трагедії.
Так, пансіонат для людей похилого віку навзивався "Золотий час".
У будівлі були кімнати для 1-5 осіб. В адміністрації кажуть, що медпрацівники цілодобово стежили за мешканцями пансіонату.
Нагадаємо, нещодавно ми публікували відео з місця трагедії.
Як відомо, місцева влада говорять, що ні в одному реєстрі немає такої установи.
Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові
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