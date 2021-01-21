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Як виглядав будинок престарілих у Харкові до пожежі: відео та фото

21 січня, 17:44

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

За жителями цілодобово стежили медпрацівники

Адміністрація нелегального будинку престарілих, де сьогодні сталася смертельна для 15 осіб пожежа, вже видалила сайт установи. Але в соцмережах все ще залишилася їх сторінка. Там можна побачити, як виглядав будинок до трагедії.

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Так, пансіонат для людей похилого віку навзивався "Золотий час".

У будівлі були кімнати для 1-5 осіб. В адміністрації кажуть, що медпрацівники цілодобово стежили за мешканцями пансіонату.

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Нагадаємо, нещодавно ми публікували відео з місця трагедії.

Як відомо, місцева влада говорять, що ні в одному реєстрі немає такої установи.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків будинок престарілих загиблі літні люди
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