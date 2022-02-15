Хто вкрав речі загиблого у ДТП із кортежем Ярославського: з'явилися перші "зачіпки"

Зникнення речей, які мали передати на експертизу, помітили ще 12 лютого

Смертельна аварія сталася 10 лютого / Колаж "Сьогодні"

З моргу викрали речі чоловіка, якого збив на смерть кортеж українського бізнесмена Олександра Ярославського. У правоохоронців уже з'явилися перші "зачіпки".

Про це сайту "Сьогодні" повідомило джерело у МВС.

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Що кажуть копи

Докази, які вкрали, мали передати на експертизу.

"Поліція встановила всіх співробітників моргу, які працювали в день зникнення речей. Потім було проведено обшуки за місцем їх роботи, проживання та в авто. Також було вилучено відеозаписи. Наскільки зрозуміло, конкретних речей поки що не було виявлено, але про "зачіпки" говорити вже можна", – розповіли джерела у МВС.

Що відомо про зникнення речей

Зникнення речей помітили ще 12 лютого.Відомо, що злому не було, а хто саме вкрав докази та як – встановлюватимуть правоохоронці.

Зазначається, що цей інцидент схожий на дії організованих злочинних груп, особливо на тлі того, що спочатку були спроби викупити номери автомобілів, потім у поліцію прийшла "здаватися" людина, якої не було на місці ДТП, а тепер сталася крадіжка доказів.

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ДТП із кортежем Ярославського

Аварія сталася вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка та залишив місце події. На місці виявлено автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Згодом виникли підозри, що за кермом був сам Ярославський. Водночас він дав перший коментар після смертельної ДТП, в якому сказав, що вночі "спав і нічого не знав про аварію".

Після аварії до поліції прийшов чоловік і зізнався у скоєному. Він пояснив, що поїхав з місця аварії, бо думав, що збив тварину.

Ярославський поспіхом покинув Україну. Після приїзду додому він має з'явитись на допит до правоохоронців.

У Мережі з'явилося відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, які зафіксували кортеж бізнесмена після ДТП.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що "злочин буде розслідуватися швидко, якісно та неупереджено", а незапланований від'їзд Ярославського назвала "досить дивним".

11 лютого до будинку Ярославського прийшли з обшуками. Метою слідчих дій є вилучення інформації з камер відеоспостереження, щоб підтвердити, що за кермом справді був не бізнесмен, а водій.

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