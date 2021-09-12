"Треба вакцинацію від дискримінації". У Харкові стартував ЛГБТ-марш (відео)

Кордон поліції оточив учасників акції з усіх боків

У Харкові проходить ЛГБТ-марш. Фото: Суспільне

12 вересня в Харкові проходить третій за рахунком "Kharkiv Pride 2021". Учасники з 12 години почали збиратися біля північного корпусу Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

Як повідомляє Newsroom, волонтери допомогли учасникам вишикуватися в колони. Через 50 хвилин вони почали ходу по проспекту Науки.

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З двох сторін учасників маршу супроводжують поліцейські автомобілі. Попереду їде мікроавторбус з колонками, з яких грає сучасна музика.

"Ми вимагаємо безпеки і рівності для всіх людей незалежно від їх сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності", – заявила відома українська ЛГБТ-активістка, організатор маршу Анна Шаригіна.

Багато учасників прийшли в одязі з райдужними елементами, є колона з барабанщиками. Учасники скандують: "Треба вакцинацію від дискримінації", "Харків, Україна – за права людини", "Нумо, Харків, права замість парків", "Українська нація, геть дискримінацію", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Харків – для віх, безпека – для всіх".

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Фото: Анна Бровко, "Сьогодні" Фото: Анна Бровко, "Сьогодні" Фото: Анна Бровко, "Сьогодні" 1 /3

На початку ходи один з противників маршу наблизився до учасників з криками: "смерть ЛГБТ". Йому вдалося вирвати один з райдужних прапорів, після чого поліція відтіснила його в сторону. Марш фінішує біля станції метро "Ботанічний сад". Рух транспорту по проспекту Науки перекрито.

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Kharkiv Pride 2021

Марш Kharkiv Pride – це марш за права людини для всіх, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Ця правозахисний хід створено для свободи, рівності, безпеки.

Вимоги Kharkiv Pride залишаються незмінними:

належне розслідування злочинів на грунті ненависті;

рівний доступ до державних інституцій;

інклюзивна освіта без булінгу.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові пройшло ЛГБТ-весілля.

Також нагадаємо, зараз у багатьох містах України проходять ЛГБТ-марші. Однак мало де акції проходять без зіткнень противників "Маршу рівності" з поліцією. Наприклад, в Одесі наприкінці серпнявсе закінчилося затриманням 61 особи і порушенням низки кримінальних справ, оскільки в зіткненнях постраждали 29 правоохоронців.