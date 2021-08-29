Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Бійка на ЛГБТ-марші в Одесі: до відповідальності притягнуть понад 60 осіб

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
29 серпня, 20:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Крім затриманих за бійку після одеського ЛГБТ-прайду правопорушників до відповідальності також притягнуть батьків 12 з них
Затриманих на Марші рівності в Одесі притягають до відповідальності. Колаж "Сьогодні"
Затриманих на Марші рівності в Одесі притягають до відповідальності. Колаж "Сьогодні"

Поліція Одеси притягає до відповідальності 61 учасника бійки після ЛГБТ-прайду 28 серпня, в результаті якої постраждали 29 правоохоронців.

Реклама

Про це повідомила прес-служба Одеського районного управління поліції №1.

За результатами попереднього розслідування у рамках проваджень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу було затримано 15 людей віком від 18 до 25 років, вирішується питання про оголошення їм підозр і обрання запобіжного заходу.

Щодо ще 46 людина, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того до відповідальності згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуть батьків підлітків.

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що раніше правопорушників доставили з місця події в територіальний відділок поліції і відомості щодо бійки на Дерибасівській внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Марш рівності в Одесі

Сам "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою, пройшов без провокацій в супроводі правоохоронців. Кілька сотень активістів змогли пройти від Воронцовської колонади до пам'ятника Рішельє, після чого пройшли по Приморському бульвару на Дерибасівську. В руках у них були плакати і райдужні прапори.

На Дерибасівській в якийсь момент до учасників маршу спробували прорватися учасники акції "Традиція і порядок", а правоохоронці їх відтісняли. Почалася бійка із застосуванням спецзасобів з обох сторін.

За даними поліції, бійка відбулася через 20 хвилин після закінчення ЛГБТ-акції.

Реклама

Нагадаємо, ввечері 28 серпня по завершенні ходи в центрі Одеси виникла бійка між незадоволеними акцією молодими чоловіками і правоохоронцями. В результаті події майже 30 поліцейських і гвардійців отримали тілесні ушкодження. Тоді поліція повідомила про затримання понад 50 особам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
РОБО-ТОП
Підземний світ технологій.
Він існує! Хочеш побачити?
Спускайся у хайтек-шахту!
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 серпня 1991. Леонід Кравчук зустрівся з командуючими військових округів і Чорноморського флоту…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Медальній залік Паралімпіади
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
46
29
29
104
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
23
19
18
60
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Україна УкраїнаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилія БразиліяBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралія АвстраліяAU
8
15
13
36
9
flag Італія ІталіяIT
8
10
9
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
7
5
19
Всі медалі Паралімпіади
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1906 випадків за добу
Докладніше
Back to school
Збираєш дитину до школи?
Скільки коштує та як зекономити
Порахувати
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Комаровський в темі
Чим малювання корисно для вашої дитини
Запитай у лікаря
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Верес
6
7:7
8
8
Зоря
5
11:8
7
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Металіст 1925
6
6:10
6
11
Минай
5
3:5
5
12
Колос
5
2:9
5
13
Рух
5
4:8
4
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Неділя, 29 серпня
0:4
Дивись на: Про матч
1:1
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти