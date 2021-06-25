Не хотіли псувати статистику. У Харкові копи намагалися приховати злочин

Замах на вбивство в поліції кваліфікували як заподіяння легких тілесних ушкоджень

У Харкові прокуратура виявила факт укриття особливо тяжкого злочину. Відносно працівників поліції відкрито кримінальне провадження.

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Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Що відомо

17 червня цього року 31-річний житель Харкова зустрівся зі своїм знайомим, до якого ревнував свою співмешканку. На зустріч він взяв сокиру-молот.



Висловивши претензії словесно, ревнивець завдав декілька ударів в голову сокирою-молотом супернику, від чого той втратив свідомість. Потерпілому вчасно надали медичну допомогу, і він залишився в живих.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України).

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Що кажуть в прокуратурі

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З повідомлення явно випливало, що дії нападника несли загрозу життю потерпілого, що означає правоохоронці почали досудове розслідування не за тією статтею. Окружною прокуратурою справу перекваліфікували на ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України, тобто закінчений замах на умисне вбивство.

Зараз нападаючому повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також прокуратура внесла відомості в ЕРДР за ознаками кримінального злочину за фактом приховування особливо тяжкого злочину, який вчинили правоохоронці з метою спотворення статистичної звітності (ч. 1 ст. 396 КК України).

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейські "кришували" бордель. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і відкрили кримінальну справу.

Також нагадаємо, у Києві спіймали поліцейських, які замість боротьби з притонами стали їх "кришувати".

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