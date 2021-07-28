Русский
$ 26,91
31,78
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Невиліковна хвороба. У харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді

28 липня 2021 13:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Коли тварина набрала вагу, почала кульгати і не правильно ставити стопу

Стан тварини швидко погіршувався - важка хвороба привела до смерті. Колаж "Сьогодні"

Стан тварини швидко погіршувався - важка хвороба привела до смерті. Колаж "Сьогодні"

У харківському зоопарку через хворобу суглобів померла слониха Тенді. Їй було 23 роки, при цьому ці ссавці в неволі доживають до 75-80 років.

Реклама

Про це повідомили на сторінці зоопарку в Facebook.

Читайте також: У Харківському мультикомплексі вперше народилося дитинча зебри (фото, відео)

Тварину привезли до Харкова з Одеського зоопарку. У 1998 році Тенді стала першим слоненям, народженим у незалежній Україні. Коли одесити передали її Харкову, малятко було ростом 1,5 метри і важило 700 кг.

Лікарі уточнили, що у слонихи була дисплазія колінних суглобів. Таким же захворюванням страждав батько Тенді – слон Тарун. Коли дитина підросла і ще більше набрала вагу, почала кульгати і не правильно ставила стопу.

Реклама

Згодом працівникам зоопарку запропонували приспати слона, але ті відмовилися і продовжили лікування.

В тренді
Невиліковна хвороба. У харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді
Стан тварини швидко погіршувався - важка хвороба привела до смерті. Колаж "Сьогодні"

"Лікування давало ефект, проте тимчасовий – зникали симптоми, а не саме захворювання. Оскільки вилікувати дисплазію неможливо, захворювання призводить до незворотних процесів у кістково-суглобовій системі", - зазначили в зоопарку.

А останнім часом стан Тенді почала стрімко погіршуватися. Хвороба взяла верх – слониха померла.

Нагадаємо, у Київському зоопарку відзначали День слона. І для столичного слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр.

Крім того, раніше на Арабатській стрілці в Херсонській області затопило зоопарк, а потім тварин дошкуляло палюче сонце.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилин
У Харкові охочі вакцинуватися застрягли в чергах. Смажилися під сонцем 40 хвилинХарків
"Тітка поганому не навчить". У Харкові 7-річна дівчинка курила кальян з дорослими (відео)Харків
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчало
Українці втікають за місто. Житло біля мегаполісів різко подорожчалоНерухомість
Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомий
Мертва кішка, вибухівка та інтимні фото: у Харкові дівчину тероризує невідомийХарків
Діти спали в аеропорту на залізних кріслах. Літак з Батумі до Харкова не вилітає 15 годин
Діти спали в аеропорту на залізних кріслах. Літак з Батумі до Харкова не вилітає 15 годинХарків
У ще двох областях і містах України з'являться камери на дорогах: дата і список від МВС
У ще двох областях і містах України з'являться камери на дорогах: дата і список від МВСУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти