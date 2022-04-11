Нова небезпека! Окупанти розкидали міни у спальних районах Харкова (відео)

Це протитанкові міни відкладеної дії – вибухають лише через деякий час

Російські окупанти розкидали міни по Харкову. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Окупанти розкидали міни між будинками, на клумбах та у смітниках. Це протитанкові міни відкладеної дії – вибухають лише через деякий час. І в такий спосіб несуть небезпеку для місцевих жителів. Людей просять не наближатися до них і одразу повідомляти у спеціальні служби.

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Рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси. У Харкові такі міни виявили вперше. До цього вже фіксували такі під містом у селищі Пісочин та Дергачі.

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Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса

На маршруті евакуаційного автобусу в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.

За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.