Новая опасность! Оккупанты раскидали мины в спальных районах Харькова (видео)

Российский оккупанты из артиллерии закидали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы.
Об этом сообщает "Сегодня".
Оккупанты раскидали мины между домами, на клумбах и в мусорках. Это противотанковые мины отложенного действия – взрываются только через время. И таким образом несут опасность для местных жителей. Людей просят не приближаться к ним и сразу сообщать в специальные службы.
Спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. В Харькове такие мины обнаружили впервые. До этого уже фиксировали такие под городом в поселке Песочин и Дергачи.
Россияне на Донбассе заминировали трассу по маршруту эвакуационного автобуса
На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
По его словам, трагедии удалось избежать. Эвакуация проводилась из шести городов и сел.
"Почти в каждом из них "режим тишины" со стороны врага отсутствует. Россияне утром открыли огонь по Горному, чуть позже – по старым районам Северодонецка, Новодружеска и Привилья. Не обошлось без трудностей и в Лисичанске. На пути эвакуационного автобуса оказались мины. Сбросили их с помощью беспилотника", – рассказал Гайдай.
Спас людей водитель автобуса, который своевременно увидел опасные предметы и изменил маршрут.