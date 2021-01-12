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Обмотав гірляндами: у Харкові чоловік знущався над ламою і биком заради заробітку (відео)

12 січня, 13:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Такий спосіб заробітку в Мережі не оцінили

У Харкові підприємливий мешканець вирішив заробити на тваринах під час новорічних свят. На площу Свободи привів ламу і бика і за гроші пропонував покатати на них дітей.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".

На записі видно, що господар обмотав гірляндами ламі шию, а бику – роги і на повідку водив їх по вулиці. Також бика "одягли": на ньому була червона тканина і сідло на спині.

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Зазначимо, що багато користувачів не оцінили такий спосіб заробітку. Власника звинуватили в знущанні над тваринами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще один подібний випадок. У Чернігові на корпоратив привели теля. Під час гучної вечірки тварина на припоні служила декором для фото.

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тварини Харків знущання
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