Обстріл Харкова: снаряд упав між багатоквартирними будинками

Снаряди влучили у житлову зону

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті ранкового обстрілу Харкова ворожий снаряд впав між багатоквартирними будинками в Пісочині (належить до передмістя облцентру). Про це повідомляє голова Пісочинської громади Олег Чорнобай.

В результаті вибито вікна та пошкоджено комунікації – у будинках, між якими впав снаряд, немає води. Жертв, на щастя, немає.

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Інформація щодо вибуху на газопроводі не підтвердилася.

Є ще влучення снарядів у житловій зоні. Як повідомив "Суспільному" голова Височанської селищної ради Олександр Мороз, внаслідок обстрілів на території громади сталися пожежі у двох будинках. Вогонь уже загасили. Чи є жертви та руйнування інших об'єктів, встановлюють. Місцеві жителі кажуть, що постраждала жінка.

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У Харкові розбили ще одну колону техніки РФ

Раніше з'явилося відео знищеної ще однієї колони броньовиків РФ. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів. Русня здається в полон або розбігається після перших пострілів, як щури. Ховаються по під'їздах, горищах і підвалах. Харків – це наш Сталінград", – написав він.