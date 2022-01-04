Обвалилася за секунди! У Мережі показали, як обрушилася багатоповерхівка у Харкові – відео

Попередньо встановили, що обрушилася частина будівлі з офісними приміщеннями

Інцидент стався вранці / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 січня, у Харкові на проспекті Гагаріна, 20, обвалилася багатоповерхівка. Інформації про постраждалих на цей час немає.

Відео моменту обвалу з'явилося в обласній прокуратурі Харкова.

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Що трапилося

Стався інцидент вранці. Поряд із будівлею риють фундамент під ще один будинок. Також будується новий багатоповерхівка. У соцмережах стверджують, що обвал стався саме через це будівництво.

На місце працювали співробітники ДСНС, прокуратури та поліції. Під час слідства встановлюватиметься законність будівництва на території, де стався обвал будівлі.

Обвалилася частина з офісами

Також заздалегідь встановлено, що обрушилася частина будівлі з офісними приміщеннями.

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Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 275 КК України, а саме порушення правил безпечної експлуатації будівель та споруд, що спричинили тяжкі наслідки.

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