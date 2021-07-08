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В Одесі частина фасаду будівлі рухнула поруч з перехожими (відео)

8 липня 2021 13:22

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Інцидент стався на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна. Подібні ситуації в місті відбуваються не вперше

Перехожі не постраждали. Фото: колаж "Сьогодні"

Перехожі не постраждали. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі на тротуар впала частина фасаду будівлі. У цей момент там знаходилися пішоходи. На щастя, ніхто не постраждав.

Відповідне відео було опубліковане у соцмережах.

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На кадрах видно, як падає величезний шматок фасаду, а зовсім поруч знаходяться дві дівчини. Їх не зачепило.

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"На вулицю без каски виходити вже небезпечно" , – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що інцидент стався на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси на перехожого впав шматок фасаду. Інцидент стався на вулиці Пушкінській біля будинку № 44.

Також нагадаємо, з фасаду будинку на Фонтанській дорозі, 17 в Одесі падають величезні бетонні шматки. За словами мешканців будинку таке відбувається не вперше, фасад багатоповерхівки покрився тріщинами і великі кругляки падають на тротуар.

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