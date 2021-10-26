Відмовляються ходити на навчання: у Харкові студенти оголосили страйк

За їхніми словами, серед викладачів багато хворих, а керівництво про це замовчує

Студенти ХПІ оголосили страйк. Фото: колаж "Сьогодні"

Харківський політехнічний інститут оголосив страйк. Вже з 29 жовтня студенти заявили, що припиняють відвідувати очне навчання.

Про це сказано в Telegram-каналі "Студенти ХПІ".

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Відмовляються ходити до інституту через хворих викладачів

За словами студентів, серед викладачів багато хворих, а керівництво про це замовчує. Незважаючи на те, що багато навчальних закладів Харкова вже пішли на дистанційне навчання, очне відділення ХПІ продовжує працювати.

Вимоги студентів

Дотримання рекомендацій МОН, зокрема переходу навчання на дистанційне

Перехід невакцинованих викладачів на дистанційну форму із збереженням зарплати замість звільнення

Студенти наголосили, що не мають наміру припиняти навчальний процес, а лише перевести їх на дистанційне навчання із збереженням виплат та здоров'я.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

Рекорд смертності від COVID-19

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 чоловік більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.

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Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.