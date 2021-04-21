Русский
$ 28,01
33,74
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Під Харковом зупинили автобуси з "тітушками". Їх везли для картинки РосЗМІ (фото)

21 квітня, 11:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Під Харковом зупинили автобуси з близько 60 чоловіками – вони їхали на замовлення однієї з партій на проплачений протест

У Харківській області Служба безпеки України припинила автобуси з "тітушками". Вони їхали до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави.

Реклама

Про це повідомив представник УСБУ Харківської області Владислав Абдула.

Усього зупинили понад понад 60 людей, це було кілька окремих груп. Усі вони мешканці інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області.

В тренді
Росія за місяць побудувала в Криму величезний військовий табір (фото із супутника)
Реклама

За словами Абдули, затримані "хотіли дестабілізувати ситуацію" і створити картинку для російських ЗМІ.

Він зазначив, що "тітушок" направили до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України. Вони повинні були брати участь у протестних акціях у місті, провокувати невдоволення у людей і почати масові "протиправні дії" під час сесії Харківської міськради.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, у Харкові біля будівлі міськради проходить акція протесту. Більшість учасників з символікою Михайла Добкіна. На місце стягнули багато силовиків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків СБУ акція протесту тітушки дестабілізація
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружина
Не могли відвезти на рентген: житель Харкова розповів, як від ковіду померла його вагітна дружинаХарків
"Добре, що є Путін": доцент харківського ВНЗ потрапила у скандалХарків
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19
Реанімації переповнені в 113 містах – наскільки все погано з COVID-19Україна
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)
У Харківській області працівниці пошти вкрали цілий мішок з пенсіями. Що кажуть підозрювані (відео)Харків
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)
Влада порахувала переселенців з Криму та Донбасу: куди втікали частіше за все (карта)Економіка
У центрі Харкова затримали п'ятьох рекетирів (нові фото, відео)
У центрі Харкова затримали п'ятьох рекетирів (нові фото, відео)Харків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти