Під Харковом зупинили автобуси з "тітушками". Їх везли для картинки РосЗМІ (фото)

У Харківській області Служба безпеки України припинила автобуси з "тітушками". Вони їхали до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави.
Про це повідомив представник УСБУ Харківської області Владислав Абдула.
Усього зупинили понад понад 60 людей, це було кілька окремих груп. Усі вони мешканці інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області.
За словами Абдули, затримані "хотіли дестабілізувати ситуацію" і створити картинку для російських ЗМІ.
Він зазначив, що "тітушок" направили до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України. Вони повинні були брати участь у протестних акціях у місті, провокувати невдоволення у людей і почати масові "протиправні дії" під час сесії Харківської міськради.
Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, у Харкові біля будівлі міськради проходить акція протесту. Більшість учасників з символікою Михайла Добкіна. На місце стягнули багато силовиків.
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