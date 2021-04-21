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Под Харьковом остановили автобусы с "титушками". Их везли для картинки РосСМИ (фото)

21 апреля, 11:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Под Харьковом остановили автобусы с около 60 мужчинами – они ехали по заказу одной из партий на проплаченный протест

В Харьковской области Служба безопасности Украины остановила автобусы с "титушками". Они ехали в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.

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Об этом сообщил представитель УСБУ Харьковской области Владислав Абдула.

Всего остановили более более 60 человек, это было несколько отдельных групп. Все они жители других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

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По словам Абдулы, задержанные "хотели дестабилизировать ситуацию" и создать картинку для российских СМИ.

Он отметил, что "титушек" направили в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины. Они должны были участвовать в протестных акциях в городе, провоцировать недовольство у людей и начать массовые "противоправные действия" во время сессии харьковского горсовета.

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Харькове возле здания горсовета проходит акция протеста. Большинство участников с символикой Михаила Добкина. На место стянули много силовиков.

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Харьков СБУ акция протеста титушки дестабилизация
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