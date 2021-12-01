Під Харковом вітер повалив дерева: загинула жінка

Жінці, яка померла від падіння дерева, було 73 роки

Жінка була у дворі, коли на неї впало дерево / Колаж "Сьогодні"

У селі Новий Бурлук Харківської області через сильный вітерна жінку впало дерево. Вона померла на місці від травм.

Про це повідомляє Харківська ОДА.

Подробиці

Це сталося вчора, 30 листопада. Жінці було 73 роки. Під час сильного вітру вона перебувала біля приватного двору. Там на неї впало дерево.

Постраждала зазнала травми. Через них вона померла.

У Запоріжжі обвалився балкон – помер чоловік

На території неексплуатованої будівлі з 4-го поверху обвалився балкон, на якому знаходився чоловік. Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.

Рятувальники дістали чоловіка та передали лікарям. На жаль, від травм 36-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Обставини з'ясовуються. За фактом пригоди проводять розслідування.

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