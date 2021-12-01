Под Харьковом ветер повалил деревья: погибла женщина

Женщине, которая умерла от падения дерева, было 73 года

Женщина находилась во дворе, когда на нее упало дерево / Коллаж "Сегодня"

В селе Новый Бурлук Харьковской области из-за сильного ветра на женщину упало дерево. Она умерла на месте от полученных травм.

Об этом сообщает Харьковская ОГА.

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Это произошло вчера, 30 ноября. Женщине было 73 года. Во время сильного ветра она находилась на территории частного двора. Там на нее и упало дерево.

Пострадавшая получила травмы. Из-за них она умерла.

В Запорожье обвалился балкон – умер мужчина

На территории неэксплуатируемого здания с 4-го этажа обвалился балкон, на котором находился мужчина. Пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции.

Спасатели достали мужчину и передали врачам. К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

Обстоятельства выясняются. По факту происшествия проводят расследование.

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