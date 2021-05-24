Постачали озброєння до Росії. На Харківщині накрили злочинну групу

Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи. Фото: ssu.gov.ua

У Харківській області контррозвідники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність міжрегіональної злочинної групи, учасники якої незаконно поставляли великі партії товарів військового призначення до Російської Федерації.

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Як розповіли в пресслужбі СБУ, до складу групи входили жителі Харківської, Київської та Сумської областей.

"Зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ", – йдеться в повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження СБУ запобігла спробі незаконного переправлення учасниками групи в Росію партії військових товарів на загальну суму понад 100 тисяч доларів.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи та зберігання товарів військового призначення на території Харківської, Київської та Сумської областей.

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Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру. Фото: ssu.gov.ua

У ході слідчих дій вилучено:

комплектуючі до військової техніки;

штампи для підроблення технічної документації;

печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання про повідомленні учасникам групи про підозру за статтею "порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Також спецслужбою перевіряється можлива причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам б/в комплектуючих до військової техніки.

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Зазначається, що, за однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали "косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією.

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