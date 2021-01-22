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Пожежа в харківському будинку для літніх людей: затримані троє підозрюваних (фото)

22 січня, 01:17

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі встановлюється місцезнаходження інших підозрюваних

Затримано трьох осіб за підозрою в порушенні норм пожежної безпеки, що стало причиною пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.

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Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Серед затриманих власник будинку, де сталася пожежа, орендар цієї будівлі і адміністратор установи.

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За інформацією прокуратури, причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи.

Наразі встановлюється місцезнаходження інших осіб, причетних до роботи будинку для літніх людей.

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Нагадаємо, 22 січня в Харкові оголосили вдень жалоби за загиблими в результаті пожежі в будинку для літніх людей.

Також нагадаємо, місцеві жителі допомагали виносити літніх людей з будівлі, адже більшість його мешканців були паралізованими.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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