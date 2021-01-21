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Паралізованих виносили і клали на сніг: як сусіди рятували людей з пансіонату в Харкові

21 січня, 18:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Більшість мешканців – паралізовані люди

Місцеві жителі допомагали виносити людей прохилого віку з будинку престарілих у Харкові, де сьогодні сталася масштабна пожежа. Більшість людей, які там жили, були паралізовані.

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Про це розповіла місцева мешканка Олена.

"Пенсіонерів виносили прямо в памперсах і клали на сніг", – йдеться у повідомленні.

За словами жінки, вона з родичами відразу побігла на допомогу, як тільки дізналася про інцидент. На другий поверх було неможливо зайти, сусіди виносили тих, хто був на першому поверсі.

"Тут уже все було в чорному диму. Другий поверх горів, туди неможливо було зайти. Ми кинулися на перший (поверх. – Ред.), людей виносити, а воно вже сипалося. Ну скільки змогли винесли", – сказала Олена.

Відео: Веха Харків
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Нагадаємо, нещодавно ми публікували відео з місця трагедії.

Як відомо, місцева влада говорять, що в жодному реєстрі немає такої установи.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків сусіди будинок престарілих загиблі пожежа
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