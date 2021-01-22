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Пожар в харьковском доме престарелых: задержаны трое подозреваемых (фото)

22 января, 01:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас устанавливается местонахождение других подозреваемых

Задержаны три человека, подозреваемые в нарушении норм пожарной безопасности, что стало причиной пожара в доме престарелых в Харькове.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Среди задержанных владелец дома, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор учреждения.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

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По информации прокуратуры, причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

Сейчас устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе доме престарелых.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых.

Также напомним, местные жители помогали выносить пожилых людей из здания, ведь большинство его обитателей были парализованными.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков подозреваемые прокуратура
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