Пожар в харьковском доме престарелых: задержаны трое подозреваемых (фото)

Задержаны три человека, подозреваемые в нарушении норм пожарной безопасности, что стало причиной пожара в доме престарелых в Харькове.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Среди задержанных владелец дома, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор учреждения.
По информации прокуратуры, причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.
Сейчас устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе доме престарелых.
Напомним, 22 января в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых.
Также напомним, местные жители помогали выносить пожилых людей из здания, ведь большинство его обитателей были парализованными.
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