Рак не вирок. Дівчина з Харкова поборола важку хворобу і чекає малюка (відео)

6 років тому у Дарини Пахомової виявили рак, їй тоді було всього 24 роки

Діагноз кардинально змінив життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Не припиняйте мріяти! Навіть якщо зіткнулися з тяжкою хворобою. Для одужання це не менш важливо, ніж ліки. Думки про щасливе майбутнє допомогли 29-річній Дарині з Харкова перемогти рак. Можливо, її приклад надихне українців на боротьбу з онкологічними захворюваннями.

"Це дуже приємно – відчувати в собі нове життя", – каже Дарина, гладячи животик.

Дарина ось-ось стане мамою. І поки вдома йде ремонт в дитячій, вона вибирає місце для майбутніх прогулянок з малюками.

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"Це дівчинка, ім'я ми ще обдумуємо. Є, які подобаються, але поки ... хочеться побачити дитину і дати йому ім'я", – розповідає мешканка Харкова Дарина.

Про дитину мріяли з чоловіком давно – і не дозволяв стан здоров'я дружини. 6 років тому у неї виявили рак.

"Мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна – це рак лімфатичної системи. У мене було дві пухлини – одна з них на шиї, друга – в середостінні", – говорить Дар'я Пахомова.

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Дарині тоді було всього 24. Коли прийшла до тями від шоку – почала боротися за своє здоров'я і повноцінне життя.

"Мені з самого початку не хотілося страждати і засиджуватися в хворобі, мені хотілося жити так само, працювати і подорожувати, мріяти, мати дітей, мати кохану людину, сім'ю", – додає жінка.

Її чекали місяці хіміо- і променевої терапії. Сил додавала підтримка батьків і передплатників в соцмережах, які мотивували не здаватися.

"У мене вже в цьому році буде п'ять років, як я в ремісії. Зараз я просто контролюю стан свого здоров'я, раз на рік відвідую онколога на огляд, і слава Богу, зараз все добре", – каже Даша.

Діагноз кардинально змінив життя Дарини, її ставлення до багатьох речей. Тепер вона не сумнівається, найдорожче для людини – здоров'я. І підтримує тих, кого також спіткало онкозахворювання.

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"Не переставай мріяти, мріяти про те, що ти будеш робити, коли ти одужаєш, про те, яка буде твоє життя, коли ти будеш здорова/здоровий, як би ти хотів провести своє життя, а не прожити просто, а провести її і насолодитися нею", – радить мешканка Харкова.

Для психологічної підтримки українців з онкологічними захворюваннями Фонд Ріната Ахметова запустив проєкт #Ракневірок. П'ять жінок, які побороли рак, взяли участь у фотосесії для журналу Vogue за підтримки ЦУМ Києва. Щоб своєю красою надихнути хворих і показати: рак можна вилікувати.

"Я вважаю, що такі проекти обов'язково повинні пропагуватися в нашому суспільстві! Тому що багато людей, які дізналися про свій діагноз, у них дуже мало позитивних прикладів від людей, які змогли одужати за допомогою лікування вчасно наданого. Можна бути здоровим і насолоджуватися повноцінно цим життям, ще й підтримувати других", – говорить жінка, яка поборола хворобу і чекає малюка.

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