Рак не приговор. Девушка из Харькова поборола тяжелую болезнь и ждет малыша (видео)

6 лет назад у Дарьи Пахомовой обнаружили рак, ей тогда было всего 24 года

Диагноз кардинально изменил жизнь / Фото: Коллаж: Сегодня

Не прекращайте мечтать! Даже если столкнулись с тяжелой болезнью. Для выздоровления это не менее важно, чем лекарства. Мысли о счастливом будущем помогли 29-летней Дарье из Харькова победить рак. Возможно, ее пример вдохновит украинцев на борьбу с онкологическими заболеваниями.

"Это очень приятно – ощущать в себе новую жизнь", – говорит Дарья, гладя животик.

Дарья вот-вот станет мамой. И пока дома идет ремонт в детской, она выбирает место для будущих прогулок с малышами.

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"Это девочка, имя мы еще обдумываем. Есть, которые нравятся, но пока ... хочется увидеть ребенка и дать ему имя", – рассказывает жительница Харькова Дарья.

О ребенке мечтали с мужем давно – и не позволяло состояние здоровья жены. 6 лет назад у нее обнаружили рак.

"Мне поставили диагноз лимфома Ходжкина – это рак лимфатической системы. У меня было две опухоли – одна из них на шеи, вторая – в средостенье", – говорит Дарья Пахомова.

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Дарье тогда было всего 24. Когда пришла в себя от шока – начала бороться за свое здоровье и полноценную жизнь.

"Мне изначально не хотелось страдать и засиживаться в болезни, мне хотелось жить так же, работать и путешествовать, мечтать, иметь детей, иметь любимого человека, семью", – добавляет женщина.

Ее ждали месяцы химио- и лучевой терапии. Сил добавляла поддержка родителей и подписчиков в соцсетях, которые мотивировали не сдаваться.

"У меня уже в этом году будет пять лет, как я в ремиссии. Сейчас я просто контролирую состояние своего здоровья, раз в год посещаю онколога на осмотр, и слава Богу, сейчас все хорошо", – говорит Даша.

Диагноз кардинально изменил жизнь Дарьи, ее отношение ко многим вещам. Теперь она не сомневается, самое дорогое для человека – здоровье. И поддерживает тех, кого также постигло онкозаболевание.

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"Не переставай мечтать, мечтать о том, что ты будешь делать, когда ты выздоровеешь, о том, какая будет твоя жизнь, когда ты будешь здорова/здоровый, как бы ты хотел провести свою жизнь, а не прожить просто, а провести ее и насладиться ею", – советует жительница Харькова.

Для психологической поддержки украинцев с онкологическими заболеваниями Фонд Рината Ахметова запустил проект #Ракневирок. Пять женщин, которые побороли рак, приняли участие в фотосессии для журнала Vogue при поддержке ЦУМ Киева. Чтобы своей красотой вдохновить больных и показать: рак можно вылечить.

"Я считаю, что такие проекты обязательно должны пропагандироваться в нашем обществе! Потому что многие люди, которые узнали о своем диагнозе, у них очень мало положительных примеров от людей, которые смогли выздороветь с помощью лечения вовремя оказанного. Можно быть здоровым и наслаждаться полноценно этой жизнью, еще и поддерживать вторых", – говорит женщина, которая поборола болезнь и ждет малыша.

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