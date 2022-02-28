Росіяни розстріляли рейсовий автобус на Харківщині – є загиблі

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко звернувся до міжнародних правозахисних організацій

Окупанти розстріляли автобус / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська РФ 26 лютого розстріляли рейсовий автобуспоблизу міста Волохів Яр у Харківській області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

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"В автобусі було семеро жителів Донецької області – 4 жінки та 3 чоловіки. Наразі ми вважаємо їх загиблими/зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким із них немає зв’язку. За інформацією, яку вдалося отримати від мешканців Волохового Яру, в автобусі є загиблі", – повідомив Кириленко.

За його словами, забрати тіла звідти неможливо – місце, де стоїть автобус, контролюють російські військові.

"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій з проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл та доправлення їх додому", – написав Кириленко.

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Росіяни обстріляли евакуаційний транспорт у Волновасі

Евакуаційний транспорт, відправлений вранці 28 лютого до Волновахи, щоб вивезти людей, поки що не дістався місця призначення – колона потрапила під обстріл російських "Градів". Про це написав голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко у Facebook.

За його словами, весь склад евакуаційної колони цілий і зараз перебуває в укриттях.

"Але! Зранку своїм ходом з Волновахи виїхало з десяток легкових автівок та успішно прослідували у бік Вугледара. Представники обласної та районної влади чекають на жителів Волновахи у населеному пункті, назву якого людям повідомляють дзвінком представники місцевої влади, яких усі волновахці добре знають. Прохання слідувати лише їхнім інструкціям", – написав Кириленко.

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Він додав: щойно вщухнуть обстріли, спробу евакуювати людей повторять.

"Вкотре звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом відреагувати на гуманітарні потреби людей і сприяти утворенню зеленого коридору для евакуації жителів Волновахи. Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!!! Навіть російські окупаційні війська мають це розуміти", – зазначив Кириленко.

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