Россияне расстреляли рейсовый автобус в Харьковской области – есть погибшие

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко обратился в международные правозащитные организации

Оккупанты расстреляли автобус / Фото: Коллаж: Сегодня

Войска РФ 26 февраля расстреляли рейсовый автобус вблизи города Волохов Яр в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

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"В автобусе было семь жителей Донецкой области – 4 женщины и 3 человека. Сейчас мы считаем их погибшими/пропавшими без вести, поскольку с 26 февраля ни с кем из них нет связи. По информации, которую удалось получить от жителей Волохового Яра, в автобусе есть погибшие", – сообщил Кириленко.

По его словам, забрать тела оттуда невозможно – место, где стоит автобус, контролируют российские военные.

"Обращаюсь в международные правозащитные организации с просьбой помочь в организации гуманитарного коридора для идентификации тел и отправки их домой", – написал Кириленко.

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Россияне обстреляли эвакуационный транспорт в Волновахе

Эвакуационный транспорт, отправленный утром 28 февраля в Волноваху, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения – колонна попала под обстрел российских "Градов". Об этом написал глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, весь состав эвакуационной колонны цел и сейчас находится в укрытиях.

"Но! Утром своим ходом из Волновахи выехало с десяток легковых автомобилей и успешно проследовали в сторону Угледара. Представители областных и районных властей ждут жителей Волновахи в населенном пункте, название которого людям сообщают звонком представители местных властей, которых все волновахцы хорошо знают. Просьба следовать только их инструкциям", – написал Кириленко.

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Он добавил: как только утихнут обстрелы, попытку эвакуировать людей повторят.

"В очередной раз обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом отреагировать на гуманитарные нужды людей и содействовать образованию зеленого коридора для эвакуации жителей Волновахи. Люди уже третий день под обстрелами без воды, еды, электричества. Им нужна помощь!!!!! Даже российские оккупационные войска должны это понимать", – отметил Кириленко.

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