Скоро не залишиться ліжок: в Харківській області зайнято більше 70% місць для COVID-хворих

У лікарнях вже облаштовують нові точки, які поки працюють в тестовому режимі

Є 4950 ліжок для хворих на коронавірус в Харківській області / Колаж "Сьогодні"

У лікарнях Харкова немає вільних місць для COVID хворих з високопотоковим киснем. Всі 719 точок зайняті.

Про це повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна, пише сайт "Суспільне".

Реклама

Подробиці

Всього в міських установах є 1 540 ліжок.

"У нас на сьогодні 1 540 ліжок, в стаціонарі знаходиться 1149 пацієнтів. Так, були такі випадки, що вирішувалося питання, куди направити: або в реанімацію, або можна покласти на звичайну ліжко, підключити до концентратора, і хворий зможе дихати ", – сказала Олена Головіна.

Облаштували нові місця

У 13-й лікарні облаштували 113 точок, що працюють в тестовому режимі, планується запуск нових кисневих місць ще в двох медзакладах.

Реклама

"Зараз ще йде монтаж нових кисневих точок в 17-й лікарні і розглядається питання про встановлення, розширення кисневих точок в 8-й лікарні, яку ми відкрили буквально тиждень тому", – сказала Олена Головіна.

У Закарпатській області зайнято 79% місць для хворих на COVID-19

З 4950 ліжок для хворих на коронавірус в Харківській області зайняті 3483.

"У Харківській області госпітальна база становить 4950 ліжок, з яких зайнято 3483 ліжка, що становить приблизно 70%. У реанімаційних відділеннях з 324 ліжок заповнене 257 ліжок, що становить приблизно 79%. На апаратах ШВЛ 166 пацієнтів ", – сказав директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

Реклама

Статистика

В Україні за останню добу, 17 жовтня , Виявили 9524 нових випадки інфікування коронавірусів. Це на один тисяча сімсот шістьдесят чотири менше, ніж добою раніше.

Зазначається, що вчора захворіли 790 дітей і 122 медпрацівника. Всього інфекцію підтвердили у 2 644 694 людина. За минулу добу від COVID-19 померло 177 жителів України (всього – 60 810). Вилікувати вдалося 2 329 418 інфікованих (3421 – за останню добу).

У МОЗ підкреслили, що 97% госпіталізованих з COVID-19 у вересні – невакцинованих.

Раніше ми писали: