Чутно вибухи: у Харкові за ніч не змогли загасити пожежу у танковому училищі (відео)

Російські окупанти постійно завдають ударів по інфраструктурі міста

Ворог продовжує обстрілювати місто / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Внаслідок влучення в танкове училище, там уже тривалий час не можуть ліквідувати пожежу.

Про це повідомляє Суспільне Харків в Telegram.

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"У танковому училищі, яке напередодні вночі зазнало авіаударів, дев'ять годин триває пожежа, чути вибухи", – йдеться у повідомленні.

А так виглядає ранковий Харків після тяжкої ночі під масивними обстрілами путінських окупантів. Відео поділяються на соцмережах очевидці.

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Ситуація у Харкові

У Харкові минула доба, 1 березня, була дуже складною. Російські окупанти постійно завдавали ударів по інфраструктурі міста: