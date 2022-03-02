Слышно взрывы: в Харькове за ночь не смогли потушить пожар в танковом училище (видео)

Российские оккупанты постоянно наносят удары по инфраструктуре города

Враг продолжает обстреливать город / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. В результате попадания в танковое училище, там уже длительное время не могут потушить пожар.

Об этом сообщает Суспільне Харків в Telegram.

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"В танковом училище, которое накануне ночью подверглось авиаударам, девять часов длится пожар, слышны взрывы", – говорится в сообщении.

А так выглядит утренний Харьков после тяжелой ночи под массивными обстрелами путинских оккупантов. Видео делятся в соцсетях очевидцы.

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Ситуация в Харькове

В Харькове прошлые сутки, 1 марта, были очень сложными. Российские оккупанты постоянно наносили удары по инфраструктуре города: