Смертельна ДТП з дитиною під Харковом потрапила на відео

У Харківській області в селищі Подвірки автомобіль Mersedes збив на смерть 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу. Смертельну ДТП зафіксувала камера на одному з дворів біля дороги.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

На відео видно, як дівчинка раптово вибігає на дорогу і її на великій швидкості збиває машина.

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"Повідомлення про подію по вулиці Сумський шлях у селищі Подвірки надійшло до поліції 27 березня близько 12:55. 29-річний водій автомобіля "Мерседес" здійснив наїзд на дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП", – повідомили в поліції.

Водій затриманий працівниками поліції, йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Миколаївській області сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля, у результаті якого загинули три людини.

Ми також повідомляли, що у Львові 10-річний хлопчик загинув від удару кришкою люка, яка злетіла з дороги прямо в лобове скло машини і влучила в дитину.

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