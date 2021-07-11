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Рятував друга і потонув сам: в Харкові трагічно загинув підліток

11 липня 2021 16:12

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Відпочинок на міському пляжі обернувся смертю 17-річного хлопця, який спробував не дати потонути своєму молодшому товаришеві

На більшості пляжей Києва знайшли кишкову палочку. Колаж "Сьогодні"

На більшості пляжей Києва знайшли кишкову палочку. Колаж "Сьогодні"

Харківські поліцейські розслідують смерть 17-річного юнака, який загинув, плаваючи з молодшим приятелем.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі.

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Трагедія трапилася на проспекті Тракторобудівників 10 липня. Двоє підлітків плавали на надувному м'ячі на одному з міських пляжів – в якийсь момент 14-річний підліток зісковзнув і почав тонути.

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Старший хлопець спробував йому допомогти, але сам пішов під воду. Рятувальники змогли дістати з води його друга, але от його самого врятувати не вдалося.

Тіло підлітка знайшли водолази наступного дня.

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Слідчі поліції класифікували подію як нещасний випадок. Зараз вони встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця 29-річний місцевий житель потонув у річці Тиса на Закарпатті. Його тіло знайшли лише через чотири дні – в 5 км від місця утоплення.

А 3 липня в Україні тільки за першу половину дня потонуло четверо людей – люди гинули в Кривому Розі, Києві, Донецькій області та Дніпрі. У рятувальників це викликало справжній шок.

Також дивіться відеосюжет про загибель на воді іншої дитини:

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