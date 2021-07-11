Рятував друга і потонув сам: в Харкові трагічно загинув підліток

Відпочинок на міському пляжі обернувся смертю 17-річного хлопця, який спробував не дати потонути своєму молодшому товаришеві

На більшості пляжей Києва знайшли кишкову палочку. Колаж "Сьогодні"

Харківські поліцейські розслідують смерть 17-річного юнака, який загинув, плаваючи з молодшим приятелем.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі.

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Трагедія трапилася на проспекті Тракторобудівників 10 липня. Двоє підлітків плавали на надувному м'ячі на одному з міських пляжів – в якийсь момент 14-річний підліток зісковзнув і почав тонути.

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Старший хлопець спробував йому допомогти, але сам пішов під воду. Рятувальники змогли дістати з води його друга, але от його самого врятувати не вдалося.

Тіло підлітка знайшли водолази наступного дня.

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Слідчі поліції класифікували подію як нещасний випадок. Зараз вони встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше цього самого місяця 29-річний місцевий житель потонув у річці Тиса на Закарпатті. Його тіло знайшли лише через чотири дні – в 5 км від місця утоплення.

А 3 липня в Україні тільки за першу половину дня потонуло четверо людей – люди гинули в Кривому Розі, Києві, Донецькій області та Дніпрі. У рятувальників це викликало справжній шок.

Також дивіться відеосюжет про загибель на воді іншої дитини: